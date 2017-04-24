| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪 各地有雨午後漸歇 週三鋒面又來！
 首頁 > 社會

警車巡邏還好 追車就GG了

2017-04-24

〔記者姚岳宏／台北報導〕外界質疑國內警車多是特定廠牌的國產車，如遇上雙B等車種甚或罕見「超跑」，警車在攔截追車時，難免會力不從心，曾承辦過多次警車採購案的高階警官坦言，目前警車均採最低價標，不太可能買到什麼好車，「順順地開沒問題」，用來追車等極限操駕方式，「不太適合！」

這名警官解釋，警車由各縣市警局自行採購，基於預算考量，幾乎都採最低標，有些熱門車廠、車款認無利可圖，加上改裝及後續保固費用，可能還會賠本賣，因此都不願來標，有意願投標的，都是固定幾家車廠，也都是市面上較冷門的車款。

另名不願具名的警官說，部分得標車廠為求壓低價格，會將車內配備主動「簡配」，比如國產車高階款有6顆安全氣囊，但警方採購使用的警車，就會變成2顆氣囊的基本款，其他諸如循跡防滑、動態穩定系統等主被動安全設備，基於成本考量幾乎付之闕如。

不久前，北市東區某分局一輛新警車執勤時大撞，車頭幾乎全毀，但安全氣囊卻沒作用，警方事後詢問車廠，但車廠的答覆卻是「撞擊點不對」，如此說法讓基層員警無奈感嘆：「根本是拿員警的命開玩笑。」

1名基層員警則透露，日前最新配發的一批警車，選自國產休旅車款，由於底盤高，開起來視野較好，平常巡邏沒什麼問題，但只要開快一點、急轉彎或超車，「感覺都快翻車了」，讓開車的員警「心裡毛毛的」，遑論要飛車追匪。

廣告
  • 2警車相撞示意圖

    2警車相撞示意圖

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 相撞 警車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：警車巡邏還好 追車就GG了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.