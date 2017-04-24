警車巡邏還好 追車就GG了
2017-04-24
〔記者姚岳宏／台北報導〕外界質疑國內警車多是特定廠牌的國產車，如遇上雙B等車種甚或罕見「超跑」，警車在攔截追車時，難免會力不從心，曾承辦過多次警車採購案的高階警官坦言，目前警車均採最低價標，不太可能買到什麼好車，「順順地開沒問題」，用來追車等極限操駕方式，「不太適合！」
這名警官解釋，警車由各縣市警局自行採購，基於預算考量，幾乎都採最低標，有些熱門車廠、車款認無利可圖，加上改裝及後續保固費用，可能還會賠本賣，因此都不願來標，有意願投標的，都是固定幾家車廠，也都是市面上較冷門的車款。
另名不願具名的警官說，部分得標車廠為求壓低價格，會將車內配備主動「簡配」，比如國產車高階款有6顆安全氣囊，但警方採購使用的警車，就會變成2顆氣囊的基本款，其他諸如循跡防滑、動態穩定系統等主被動安全設備，基於成本考量幾乎付之闕如。
不久前，北市東區某分局一輛新警車執勤時大撞，車頭幾乎全毀，但安全氣囊卻沒作用，警方事後詢問車廠，但車廠的答覆卻是「撞擊點不對」，如此說法讓基層員警無奈感嘆：「根本是拿員警的命開玩笑。」
1名基層員警則透露，日前最新配發的一批警車，選自國產休旅車款，由於底盤高，開起來視野較好，平常巡邏沒什麼問題，但只要開快一點、急轉彎或超車，「感覺都快翻車了」，讓開車的員警「心裡毛毛的」，遑論要飛車追匪。
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