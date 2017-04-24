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安全第一 警政署︰別追車

2017-04-24

〔記者姚岳宏、張瑞楨／綜合報導〕鑒於「追車」事故導致血淋淋的教訓，警政署早已要求所屬不要追車，改以「尾隨待機」方式應變處理，警政署昨再次表示，執勤應以「安全」為先，本次事件將等相關事證蒐集完成，分析肇事原因後，做成案例教育，為員警日後服勤的準則。

警政署解釋，尾隨待機，就是發現可疑車輛，不動聲色跟隨其後，對方如遇紅燈或塞車，再伺機上前逮人。若明顯跟不上對方的車，則依可能行進路線，通報其他轄區警力設下攔檢點，以聯合警力及口袋戰術攔截圍捕，一切要以「安全」為最高處理原則。

而警政署的「警察人員駕車安全考核實施要點」，明文追捕現行犯或逃犯時，雖具「交通優先權」，卻仍應「顧及行人與其他車輛安全」，但這些都是籠統的原則性規定。資深警員說，規定是「死的」，「活用」經驗與防禦駕駛才重要。

警車毀損 保險不足將找警友會幫忙

至於昨天除造成2輛警車恐報廢，也撞倒路燈並波及5輛機車、2扇民宅鐵門與抽水馬達，粗估修理賠償費用10多萬元至20萬元，中市警局六分局指出，先由保險支付，不足部分將請警友會等友好人士或團體幫忙。

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