賣沙威瑪躲14年 伊朗男吸毒露餡

2017-04-24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕39歲伊朗籍男子HAJIBABZADEH（在台自稱艾力克斯），14年前持14天觀光簽證來台，從此滯台不歸，在士林夜市賣沙威瑪，賺了不少錢；基隆警方日前查緝林男涉嫌販毒，意外揪出艾力克斯吸安，還發現他非法滯留台灣長達14年，訊後將他移送法辦，並送往移民署收容，等待訴訟結束後遣返。

警方另查出，林男販毒的對象，還有泰國及緬甸男子，兩人都是國共內戰時期被遺留在滇緬的軍族後代，透過泰緬專案來台，在工地工作時認識林男，遭引誘購毒吸食；檢方認為林男犯行重大，有逃亡之虞，聲請羈押獲准。

基隆市警局刑大偵一隊接獲線報，指綽號「大罐」的54歲林男，遊走北北基多個工地包攬油漆工程，2014年起購入大批安非他命，以3倍暴利轉售給工人，不法獲利逾百萬元。警方追查發現，不只台籍工人向他買毒，不少泰國、伊朗、緬甸等外籍人士都是藥腳。

警方鎖定伊朗籍男子海珊，20年前來台讀書後，娶台女為妻，取得居留證後從事餐飲業，日前因家裡需要裝潢，找林男油漆，林男趁機兜售安毒，海珊轉介給好友艾力克斯買毒。

伊朗男︰把台灣當成家

艾力克斯十多年來藏身夜市賣沙威瑪，近年轉到士林夜市擺攤，警方查獲艾力克斯，他承認吸毒，供稱只是偶爾吸食，但未成癮，雖非法居留多年，始終中規中矩，早已把台灣當成他的家。