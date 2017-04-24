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「行動炸彈車」滿載瓦斯瓶趴趴走

2017-04-24

〔記者余衡／新北報導〕新北市消防局接獲檢舉，有人用廂型車藏放瓦斯鋼瓶，消防人員到場，在車內找到14支瓦斯鋼瓶，發現車主蘇姓婦人刻意將車子玻璃全部噴上黑漆，蘇婦坦承載運空瓶填裝瓦斯，再運回販賣，消防員斥責宛如載著炸彈四處跑，「根本是行動炸彈車！」依消防法開舉發單，最高可罰20萬元。

依消防法 最高可罰20萬

新北市消防局本月22日下午1點多接獲檢舉，指樹林區備內街上停放一輛廂型車，車內有大量瓦斯鋼瓶，樹林消防分隊派人前往取締，果然在53歲蘇婦駕駛的車內，查獲違規存放的14支瓦斯鋼瓶，數量之多令消防員咋舌，連人帶車全數查扣。

樹林分隊表示，14支瓦斯鋼瓶中，有6支逾期鋼瓶已灌滿瓦斯，另8支鋼瓶為空桶，蘇婦為掩人耳目，刻意在車子玻璃噴上黑漆，從外面幾乎看不到車內，蘇婦承認載運空瓶至外縣市填裝瓦斯，再運回新北市販賣；全案已依違反消防法開立2張舉發單，消防局詳查案情後，最高可開罰20萬元。

消防局呼籲，瓦斯屬危險物品，民眾切勿私自存放或運送，且灌滿瓦斯的鋼瓶放在密閉空間，若接觸火源可能發生氣爆，裝載危險物品的車輛，依規定車頭及車尾應懸掛布質三角紅旗，另左、右兩側及後方應懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌。

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  • 消防隊查扣裝載瓦斯鋼瓶廂型車。（記者余衡翻攝）

    消防隊查扣裝載瓦斯鋼瓶廂型車。（記者余衡翻攝）

  • 消防隊查扣裝載瓦斯鋼瓶廂型車。（記者余衡翻攝）

    消防隊查扣裝載瓦斯鋼瓶廂型車。（記者余衡翻攝）

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