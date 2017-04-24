掃黃線民衝業績？嫖客4年被抓11次

2017-04-24

按摩女裁罰獲撤銷

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市苓雅警分局去年臨檢轄區一家泰式按摩養生館，僅憑男客指證，就將徐女以涉嫌幫男客色情「半套」按摩為由，依違反「社會秩序維護法」裁罰1500元，徐女不服，向高雄地院簡易庭提出異議，法官認定警方未查獲保險套、衛生紙或其他沾染男客精液證物，只有男客的說詞，且讓法官驚訝的是，這名男客4年內，11次遭警方查獲「買春」，懷疑是警方的「線民」（職業嫖客），因此撤銷原處分，徐女的1500元不用罰了。

對此，苓雅警分局昨向媒體表示，「尚未收到法院裁定書，收到後將提抗告」。不過，消息傳出，外界認為，如果警方掃黃真的運用「職業嫖客（線民）」陷人於罪，就太不應該了！

苓雅警分局將提抗告

去年12月14日，男客小豪（化名，40歲）進入苓雅區的凱悅泰式養生館，徐姓女服務生（46歲）當場介紹，店內有60分鐘800元、120分鐘1400元兩種消費方式，小豪選1400元的消費方案後，徐女帶小豪到2樓包廂。

不久警方衝上樓臨檢，徐女否認從事色情服務，但小豪坦承花錢讓女服務生按摩下體，警方現場查扣紙內褲、班表、營業金額8100元、名片5張、班表3張，認定雙方有性交易，依違反「社會秩序維護法」裁罰徐女1500元。

徐女不服向高雄地院簡易庭提出異議，指員警到場臨檢時，她在養生館2樓樓梯間正要下樓，並非遭員警當場查獲，怎能憑小豪證詞，就輕率論斷她從事性交易，紙內褲也是為了避免客人衣物被精油沾染，這在按摩業界是常態，要求法官撤銷原處分。

法官審理認定，警方在養生館確實未查扣保險套、衛生紙，或查獲任何沾有小豪精液的毛巾、紙巾，無法證明徐女和小豪從事性交易。

讓法官意外的是，小豪從2012年到2016年，先後11次遭高市警方查獲「買春」犯行，懷疑他是警方線民，偽裝成男客配合警方掃黃。法官認為，警方過去取締妨害風化案件，常見運用「線民」偽裝成消費者入店消費，小豪說詞的證據力真實性難以認定，因此撤銷對徐女的裁罰。