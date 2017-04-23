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人犯外出工作若脫逃 廠商不滿要扛責

2017-04-23

〔記者林嘉東／基隆報導〕法務部長邱太三力推獄政新制「受刑人外出工作」，將在5月2日上路；不過有合約廠商踢爆，基隆監獄的合約內容，把人犯脫逃的責任撇得一乾二淨，全由廠商扛責，並不合理。

基隆監獄、看守所落實法務部「受刑人外出工作」新制，在更生保護會基隆分會奔走下，已與潔安清潔公司簽約，訂於5月2日上路。

基隆監、所初期各挑選一名申請假釋的受刑人，早上8點上班、傍晚5點下班，由潔安公司派專車接送至資源回收場做垃圾分類。

眼看實施在即，潔安公司負責人陳興餘卻爆料，指「受刑人外出工作」新制，可以讓即將出社會的受刑人很快與社會接軌，立意良善，但簽完約後，細看合約內容才發現問題重重。

陳興餘指出，合約載明廠商必須繳交受雇者一個月薪資的保證金給監所，做為受刑人脫逃的擔保，實在不合理。

陳興餘強調，受刑人外出工作時，監所未派人戒護，一旦受刑人脫逃，卻要沒收廠商的保證金，還要被罰款。

此外，受刑人外出工作2萬多元的薪資，最後只能拿到5000元，這也很不合理；他希望相關單位好好規劃，不要讓這麼好的政策推動不下去。

基隆監獄秘書林有泉指出，人犯一旦脫逃雙方都有責任，立約是要廠商提高警覺，做好自主管理。至於扣薪一事，是要用來支付犯罪被害人補償金與一些交通費等必要開銷。

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  • 法務部新制「受刑人外出工作」首批2名受刑人要到向上資源回收場分類垃圾。 （記者林嘉東攝）

    法務部新制「受刑人外出工作」首批2名受刑人要到向上資源回收場分類垃圾。 （記者林嘉東攝）

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