假公安e拘捕令 詐台商1300萬
2017-04-23
〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團出新招！這次目標瞄準從事兩岸三地經營企業的台商，歹徒以慣用的「假公安」手法使詐，以「涉嫌收益糾紛」、「需全力配合偵辦、放棄帳戶管理」等話術恫嚇，近來至少有5名台商打電話向刑事局「165」反詐專線諮詢，且已有汪姓台商落入陷阱，被詐光帳戶內的人民幣290多萬元（折合台幣約1300萬元）。
境外犯罪 詐騙藉口
刑事局表示，60歲汪姓台商20年前將在台經營多年的精油芳療事業轉移至中國及香港。上月，汪某返台與家人團聚時，持有的中國移動通信門號突然接獲自稱香港灣仔入境處的「陳專員」來電，聲稱汪在上海入境處申辦的港澳通行證涉及違法，並將電話轉至自稱上海徐匯公安局的「白警官」。
刑事局指出，「白警官」告知汪某在上海交通銀行的帳戶涉及境外犯罪，然後線上再轉接電話至「胡姓檢察官」。
此時，檢察官告知違反「防範金融犯罪條例第3款第7條第2項—非法向群眾集資258萬人民幣」，並聲稱已立即開拘捕令，表明需繳交7萬人民幣保證金以自清，若不配合將凍結其在香港及中國資產，並一併凍結台灣帳戶，為取信汪某，歹徒還將拘捕令以電子郵件寄出。
匯款6次 存款匯光
刑事局表示，汪某表示人在台灣時，歹徒便表示須請其在中國的台商朋友支援兌換人民幣匯款至指定帳戶，以利檢察官專案處理，等3天後查明，如未涉此案，將「立即解凍退還」，汪某隨即請台商友人依指示先幫忙匯款。
隨後，歹徒食髓知味，又以須先行監管汪某在中國所有帳戶內存款證明清白，汪某隨即於一週內請台商友人協助陸續匯款6次，將3個帳戶內存款皆匯光，總計被騙走人民幣共290多萬元。
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