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冒雨接醫師兒 單親媽撞車亡

2017-04-23

〔記者王捷／台南報導〕32歲葉姓男子在北部擔任醫師，昨天凌晨回台南提前幫64歲母親慶祝母親節，葉母開心騎機車到台南火車站接兒，兩人共乘行經中正、海安路口時，疑因天雨視線不佳，側面撞擊一輛計程車，葉母傷重不治，葉男右大腿骨折，詳細車禍原因仍待警方調查。

葉母住台南市南區灣裡，平日在高雄茄萣區開家庭理髮，丈夫曾在台電外勤單位負責修復電纜線，5年前在工作中心肌梗塞身亡。雖然家境不好，但兩個兒子很爭氣，葉男成績可上國立大學醫學院，擔心造成家裡負擔，選擇就讀國防醫學院，目前是北部一家醫院的住院醫師；葉弟原在竹科工作，為了多陪媽媽，轉到南科上班。

慶母親節 提早回家

兩個兒子工作穩定，好不容易苦盡甘來，葉男為了提早幫母親過節，22日凌晨4時許搭車到台南，雖然他事前一再強調要自行返家，但葉母為了早點見到兒子，也捨不得兒子花錢坐車，堅持從灣裡騎車到台南火車站載兒子。

擦撞小黃 母死兒傷

昨天凌晨4點多，台南天空雨濛濛，葉母騎機車接到兒子後，母子共乘行經中西區海安、中正路口時，與開計程車的杜姓司機發生擦撞；葉母右邊肋骨開放性骨折，送醫不治，後座的葉男右大腿骨折，無生命危險。

下雨視線不良釀禍

警方調查，兩車駕駛酒測值皆為零，車速每小時約50公里，車禍發生原因疑似下雨視線不良，兩車行至路口皆未減速，現場狀況要等葉男出院了解，警方先依業務過失致死罪嫌將杜男函送台南地檢署偵辦。

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  • 葉男（右一）曾PO出全家福，希望父親（右二）在佛祖的國度活得安寧，後面的事交給他就可以了，不料葉母（左一）竟在昨天遇到意外。 （記者王捷翻攝）

    葉男（右一）曾PO出全家福，希望父親（右二）在佛祖的國度活得安寧，後面的事交給他就可以了，不料葉母（左一）竟在昨天遇到意外。 （記者王捷翻攝）

  • 葉母的機車也傷痕累累。（記者王捷翻攝）

    葉母的機車也傷痕累累。（記者王捷翻攝）

  • 葉母與兒共乘機車，疑因天雨視線不佳，與計程車發生擦撞，計程車側面有明顯撞擊痕跡。（記者王捷翻攝）

    葉母與兒共乘機車，疑因天雨視線不佳，與計程車發生擦撞，計程車側面有明顯撞擊痕跡。（記者王捷翻攝）

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