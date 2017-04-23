富二代召女開毒趴 父罵「了尾仔囝抓去關」

2017-04-23

W飯店恆春版

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年在警方強力掃蕩下，外地吸毒客大多不敢南下，有6名男女前晚租下恆春郊區包棟民宿吸毒，被舉報查獲，警清查發現都是恆春富二代，吳姓主嫌是恆春最大海產店的小開，現場宛如台北W飯店毒趴的「恆春版」，吳父得知後趕到警局，氣得大罵：「了尾仔囝抓去關！」

知名海產店小開吸毒

被查獲的4男2女，包括2名傳播妹及3名小開。27歲吳姓主嫌及39歲陳姓友人，分別是恆春大光地區兩家知名海產店的小開，吳家的海產店更是外地遊客到訪墾丁必吃的名店；另名36歲黃嫌則是當地連鎖飲料店的老闆，3人身價可觀，除了吸毒，還從台南外調傳播妹助興，淫靡放蕩行為對比家族賣力炒著一盤2、300元的海產，很不搭調，吳父在警局裡氣得幾度追打不肖兒。

郊區包棟民宿開趴

恆春警方查緝時，6嫌將K他命大剌剌地放在桌上的K盤吸食，民宿裡瀰漫煙霧，音樂震耳欲聾，七彩球燈旋轉映照；6嫌拉完K後似乎有點迷茫，吳姓主嫌供稱是毒咖啡包、K他命及俗稱「紅豆」的毒品一粒眠。

找台南傳播妹助興

為躲避查緝，吳嫌沒有找墾丁區高檔民宿，刻意選擇恆春郊區一晚要價6千元的便宜包棟民宿，擔心走漏風聲，還刻意捨近求遠，從台南調來兩名要價各1萬2千元的傳播妹，加上事先準備的毒品要價約數千元，整個毒趴比起台北土豪高檔毒趴，算是陽春許多。

富二代高中開名

據了解，吳嫌家曾是恆春半島最知名的海產店，後來以上億元高價易手，但經營者仍是家族的人，吳嫌從高中就開名車代步，早已是家人及警方頭痛人物。

至於陳男家中經營的海產店，同樣是地方知名老店，大導演李安在屏東拍戲時，曾帶劇組前往吃飯。陳父在地方風評不錯，陳男涉毒引起業界譁然。

飲料店老闆也涉毒

黃姓飲料店老闆則是近5年崛起，招牌奶茶系列極受當地學生及上班族歡迎，也是恆春最大連鎖店。

由於6嫌的尿液初步檢驗均呈現第二級和第三級毒品陽性反應，6人將被裁罰，持有毒品的吳男則被警方依毒品罪移送屏東地檢署偵辦。