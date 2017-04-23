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好想吃龍蝦！ 失業男餐廳水族箱現釣

2017-04-23

〔記者劉慶侯／台北報導〕32歲男子張家源鎖定台北市萬華區知名的海鮮餐廳，大白天竟將釣魚線與魚鉤丟進店門口的水族箱內「釣龍蝦」，雖然立即釣起一尾大龍蝦，但也被員工發現當場制伏。警方不解問他「門口那麼多冰鎮的鮑魚、石斑，幹嘛那麼費工釣龍蝦？」張男一臉哀怨說：「我就是想吃龍蝦嘛！」

警方表示，位在北市南寧路與和平西路口的「南海漁村」海鮮餐廳，主打平價新鮮產地直送，近年已在萬華區做出口碑。

警方調查，張男近3年來至少犯下20多起竊案。他日前發現南海漁村餐廳生意不錯，本月17日下午2點悄悄前往，見店家下午在備料，大門前無人，便掏出釣魚線及魚鉤拋進門口水族箱內，沒多久就釣到一尾大龍蝦，張男順勢將龍蝦拉出，不料被員工意外瞥見，眾人衝出將他團團圍住，拉扯間龍蝦2根前肢斷裂，最後張男被趕到的警方帶回調查。

張男供稱，自己因長期失業，已經很久沒有好好吃上一頓，很想念龍蝦的味道，才會想要偷釣龍蝦。

由於店門口攤前還擺放著鮑魚、石斑等高價食材，張男大可偷了就走，警方不解他為何要冒著高風險「釣龍蝦」？張男倒也說得明白：「我就是想吃龍蝦嘛！」警訊後將他依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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  • 張男用魚線綁住魚勾直接放入水族箱內偷釣龍蝦。（記者劉慶侯翻攝）

    張男用魚線綁住魚勾直接放入水族箱內偷釣龍蝦。（記者劉慶侯翻攝）

  • 張男跑到南寧漁村餐廳偷釣龍蝦。（記者劉慶侯翻攝）

    張男跑到南寧漁村餐廳偷釣龍蝦。（記者劉慶侯翻攝）

  • 張姓男子在海鮮餐廳偷釣龍蝦被逮。（記者劉慶侯翻攝）

    張姓男子在海鮮餐廳偷釣龍蝦被逮。（記者劉慶侯翻攝）

  • 這隻龍蝦被張男釣起時因掙扎而折損腳，變成「殘障」。（記者劉慶侯翻攝）

    這隻龍蝦被張男釣起時因掙扎而折損腳，變成「殘障」。（記者劉慶侯翻攝）

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