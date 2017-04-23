林金貴獲釋 75歲老母不捨：怎滿頭白髮？

2017-04-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕林金貴被控涉及王姓計程車司機槍殺案，被判無期徒刑，全案因有新事證，高雄高分院日前裁定「再審」，林金貴前晚獲准出監，林母泣訴兒子是冤枉的，「坐牢10年怎麼滿頭白髮？」

林金貴是雲林縣台西人，父親已過世多時，他在家排行老么，有1個姊姊、2個哥哥，大哥已過世，二哥在老家附近租屋，75歲林母獨居在簡陋、破舊的矮磚房，平日在家門前綁蚵串。

林母說，林金貴出獄後有打電話說過2天要回家，還沒看到人不怎麼開心。看昨天報紙上兒子吃麵線照片，林母仔細看了好久，眼眶泛淚說：「怎麼滿頭白髮！」令親友鼻酸。

林金貴堂姊表示，這是大喜事，感謝台灣冤獄平反協會及各界奔走，堂弟無辜在監獄度過10年人生，40歲卻滿頭白髮像個老人，盼不要再有人被冤枉。

2007年5月9日，高雄鳳山發生計程車司機遭槍殺案，監視器僅拍到模糊面貌，有2名路人看到凶嫌臉部，警方據此畫出凶嫌長髮及肩的畫像，指林金貴涉案，林男否認涉案且通過測謊，仍被判無期徒刑定讞。

2013年，林金貴向台灣冤獄平反協會申冤，經過多年努力，林的大姊找出一張林金貴在案發前剛剪髮的照片，與凶嫌長髮及肩影像不符，高雄高分院裁定全案「再審」並停止刑罰執行，前晚重獲自由。