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男賊愛扮女裝 落腮鬍+絲襪 「很好看」

2017-04-23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年2月間，桃園市龜山區發生一起自行車竊案，警方調閱監視器發現竊賊穿著短褲、黑絲襪，一度以為是女竊賊，在案發地查訪才得知犯嫌應是42歲的張姓男子，持拘票逮人時赫見他滿臉鬍鬚，卻身穿絲襪、小可愛、女用內衣，警方問他：「你幹嘛穿成這樣？」張男回稱：「我覺得這樣很好看！」

警方調查，張男無業，住在爸媽留下的房子，偶爾靠鄰居接濟度日。警訊時，張男坦承偷走自行車，去年11月也曾偷過另一輛，他供稱因走路累了才順手騎走，警方看他留著滿臉鬍鬚，卻穿著迷你短褲、黑絲襪、小可愛及女用內衣，還露出肩帶，相當驚訝。

對於旁人的指指點點，張男淡淡地說不在意，覺得穿這樣比較好看，警訊後依竊盜罪嫌送辦。

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  • 張男涉嫌行竊自行車被逮，被逮時他穿著十分「妖嬌」。（記者鄭淑婷翻攝）

    張男涉嫌行竊自行車被逮，被逮時他穿著十分「妖嬌」。（記者鄭淑婷翻攝）

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