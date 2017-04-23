與朋友妻走太近？退休警遭武士刀插背
2017-04-23
〔記者王捷／台南報導〕台南市吳姓退休警員前晚與4名友人喝酒，席間與王姓友人爭吵，王男離席半個小時後帶了一把短柄武士刀，插進吳男的左肩胛骨後逃逸，吳男送醫無生命危險，友人對案發原因語多保留，外傳吳男對王妻逾矩引來殺機，警方正聯絡王男出面說明。
口角離席 帶刀返回行凶
21日晚間11時許，吳男與王男及一桌友人在東區林森路一家燒烤店前喝酒，席間吳男與王男口角，王男突然離席，半小時後就帶著小武士刀，突然刺向吳男，隨即開車逃逸。
拔出危險 連刀帶柄送醫
警方到場查訪在場友人，眾人對案發原因都三緘其口，救護員到場時，見武士刀從左後背肩胛骨處刺入，研判拔出後可能造成更大傷害，立即連刀帶柄送往成大醫院急救，目前還在加護病房觀察。
53歲傷者 在退警協會工作
警方調查，53歲吳男是退休警員，目前在退警協會工作；王男綽號「小胖」，與中國籍妻子同住，家境不佳。有基層警員透露，傳說衝突原因是吳男對王的妻子逾矩，但真相仍待調查。警方指出，將朝殺人未遂偵辦，已透過關係請王出面說明。
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