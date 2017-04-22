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女毒蟲 2度栽在同一警花手上

2017-04-22

〔記者黃建華／高雄報導〕在高雄茄萣區興達港擔任漁工的王男，涉嫌兼差販毒，警方日前搗毒窟，逮捕7男1女，其中吳女曾因毒品案被美女刑警池貞儀抓過，這回因詐欺案被通緝，被她一眼認出，二度栽在池員手中，吳女直呼：「怎麼又是妳！」

高市刑警大隊偵六隊18分隊獲報，綽號「豪豪」的王姓漁工（24歲，毒品前科），因收入不穩定，去年起夥同友人吳男（33歲，詐欺前科），在興達港一帶販賣安非他命、K他命給漁工吸食提神，每包賣500至1000元不等，王男並經朋友介紹認識曾吸毒、販毒的吳女（24歲，毒品前科）。

警方18日展開查緝，先在茄萣區頂漁路王男住處逮捕王男及吳男，上樓搜索時，發現2樓還躲著吳女，女幹探池貞儀一眼認出是去年8月所緝獲的販毒對象，且吳女因詐欺案今年2月被通緝，需入監服刑2個月，立即將她上銬逮捕，吳女直呼：「怎麼又是妳！」

吳女坦承，到王男家中借宿一晚並吸食毒品，沒想到警方就找上門來，而且栽在同一女幹探手上，警方另逮5名藥腳，訊後將8人依毒品危害防制條例罪嫌送辦，王男與同夥吳男被收押。

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  • 外表看似柔弱的美女刑警池貞儀，辦理案來相當幹練。（記者黃建華翻攝）

    外表看似柔弱的美女刑警池貞儀，辦理案來相當幹練。（記者黃建華翻攝）

  • 警方搜索王嫌住處。（記者黃建華翻攝）

    警方搜索王嫌住處。（記者黃建華翻攝）

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