對付小王3部曲 刺輪胎 剪油管 燒車

2017-04-22

〔記者陳建志／台中報導〕賴姓男子懷疑太太和吳姓男子有染，竟拿瓦斯噴燈放在吳男使用的車底下，縱火後逃逸，作案過程都被監視器拍下，警方前天將賴男拘提到案，昨依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市消防局19日凌晨4點多接獲報案，霧峰中正路發生火燒車，消防車到場車子已陷入火海，旁邊還放了好幾桶瓦斯，嚇壞附近民眾，不到5分鐘將火勢撲滅，車子已嚴重焚毀。

警方調查，該輛車是邱女所有，平時由吳姓（55歲）男友使用，去年開始車子輪胎莫名被鐵釘刺破，今年3月底又發現煞車油管被剪斷，一再被破壞覺得納悶，4月初在警方建議下裝監視器自保，沒想到才裝10多天車子就莫名起火，調閱監視器發現，起火前一輛貨車停在車子前面，一名男子下車走到車右側，離開時車子右前方輪胎處已起火，接著引擎室冒煙起火。

只是好友 澄清無瞹眛

警方昨前往賴男南投住處逮人，賴男一度否認犯案，抱怨警方沒證據亂抓人，直到警方拿出監視器影帶問他：「這是誰？」才坦承犯案。

被懷疑覺得一霧水頭

賴男表示，懷疑太太和吳男有曖昧關係，才破壞車子洩憤；賴男的太太和吳男都否認2人有曖昧關係，吳男表示，幾年前因工作關係和賴男夫妻認識，2人曾一起到家裡找他，僅是一般朋友，對賴男會懷疑他也覺得一頭霧水。