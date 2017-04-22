| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

對付小王3部曲 刺輪胎 剪油管 燒車

2017-04-22

〔記者陳建志／台中報導〕賴姓男子懷疑太太和吳姓男子有染，竟拿瓦斯噴燈放在吳男使用的車底下，縱火後逃逸，作案過程都被監視器拍下，警方前天將賴男拘提到案，昨依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市消防局19日凌晨4點多接獲報案，霧峰中正路發生火燒車，消防車到場車子已陷入火海，旁邊還放了好幾桶瓦斯，嚇壞附近民眾，不到5分鐘將火勢撲滅，車子已嚴重焚毀。

警方調查，該輛車是邱女所有，平時由吳姓（55歲）男友使用，去年開始車子輪胎莫名被鐵釘刺破，今年3月底又發現煞車油管被剪斷，一再被破壞覺得納悶，4月初在警方建議下裝監視器自保，沒想到才裝10多天車子就莫名起火，調閱監視器發現，起火前一輛貨車停在車子前面，一名男子下車走到車右側，離開時車子右前方輪胎處已起火，接著引擎室冒煙起火。

只是好友 澄清無瞹眛

警方昨前往賴男南投住處逮人，賴男一度否認犯案，抱怨警方沒證據亂抓人，直到警方拿出監視器影帶問他：「這是誰？」才坦承犯案。

被懷疑覺得一霧水頭

賴男表示，懷疑太太和吳男有曖昧關係，才破壞車子洩憤；賴男的太太和吳男都否認2人有曖昧關係，吳男表示，幾年前因工作關係和賴男夫妻認識，2人曾一起到家裡找他，僅是一般朋友，對賴男會懷疑他也覺得一頭霧水。

廣告
  • 現場查獲的 瓦斯噴燈頭。（記者陳建志翻攝）

    現場查獲的 瓦斯噴燈頭。（記者陳建志翻攝）

  • 凌晨遭縱火用的車子。（記者陳建志翻攝）

    凌晨遭縱火用的車子。（記者陳建志翻攝）

  • 監視器拍到賴姓男子將貨車停在被縱火焚燒的小客車前後走下車。（記者陳建志翻攝）

    監視器拍到賴姓男子將貨車停在被縱火焚燒的小客車前後走下車。（記者陳建志翻攝）

  • 南投賴姓男子懷疑太太和吳姓男子有曖昧關係，19日凌晨縱火燒吳男使用的車子，消防人員獲報到場滅火。（記者陳建志翻攝）

    南投賴姓男子懷疑太太和吳姓男子有曖昧關係，19日凌晨縱火燒吳男使用的車子，消防人員獲報到場滅火。（記者陳建志翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 3部曲 刺輪胎 剪油管 對付小王 小王 燒車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：對付小王3部曲 刺輪胎 剪油管 燒車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.