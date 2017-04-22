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師姐渡人遇渣男 遭誣指得菜花

2017-04-22

想分手 男拿裸照恐嚇

〔記者黃建華／高雄報導〕女子阿芳（化名）在南部開設宮壇，被信眾尊稱「師姐」，專門渡人、解惑，她在網路聊天室結識蕭姓「渣男」，卻遭蕭男偷拍她的洗澡裸照，阿芳想分手，蕭恐嚇要散布裸照，在她臉書留言誣指她「染菜花」、「跟十幾名網友發生關係」，高雄地院一審依妨害秘密、毀謗、恐嚇等罪，判蕭男7個月徒刑，如易科罰金，需繳21萬元。可上訴。

判決指出，蕭男與阿芳2015年11月透過網路聊天室認識，適逢蕭男剛離婚，心情不佳，遂至阿芳開設的宮壇拜拜，進而與她發展為婚外情。

趁師姐不注意偷拍洗澡照

隔年3月間某日下午4時許，蕭男與阿芳用手機視訊聊天時，趁她在洗澡，暗中開啟手機錄影功能，竊錄阿芳洗澡影像。同年4 月阿芳欲分手，蕭男不滿，在她的臉書塗鴉牆留言「身為一個宮主，不要以渡眾生跟任何人發生關係」、「跟十幾名網友發生關係」、「妳真的很隨便ㄟ，什麼人都要」、「已經得菜花了，不要再私訊脫給網友看」等語，貶損阿芳名譽。

在臉書亂留言 貶損師姐名譽

蕭男又將阿芳洗澡的影片剪輯，以LINE傳送給她，恐嚇她「妳的影片已經在色情網站上看得到啊」、「還有很多」，撥網路電話給阿芳說「要讓妳死」、「大家同歸於盡」等語，阿芳心生畏懼報警。

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  • 許姓宮壇女宮主渡眾生，自己卻情關難度，招惹上渣男，被偷拍洗澡私密照片，還被恐嚇鬧進法院。知情者莫不議論紛紛。圖為高雄地院。（資料照／記者黃建華攝）

    許姓宮壇女宮主渡眾生，自己卻情關難度，招惹上渣男，被偷拍洗澡私密照片，還被恐嚇鬧進法院。知情者莫不議論紛紛。圖為高雄地院。（資料照／記者黃建華攝）

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