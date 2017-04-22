2017-04-22

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000036期大樂透，頭獎摃龜。昨晚第106000095期今彩539，頭獎5注中獎，各得獎金480萬元，獎落台北市信義區松隆路「八八旺電腦彩券行」、桃園市楊梅區楊新路「進順彩券行」、台南市永康區大灣路「吉祥全公益彩券」、台南市麻豆區忠孝路「日興彩券行」、高雄市楠梓區後昌路「全財彩券行」。