畫技比戰技強！ 少校偽造體測拚升遷

2017-04-22

〔記者黃建華／高雄報導〕這個少校軍官「畫技」比戰技強！40歲蘇姓現役少校軍官，為升遷中校，竟以「小畫家」軟體自製通過陸軍體能鑑測的成績單，還偽造鑑測官與鑑測站主任職名章，涉嫌觸犯偽造特種文書罪，高雄地檢署近日偵結，認為蘇姓少校犯後態度良好，坦承犯行，諭知他緩起訴1年，須繳交公庫2萬元。

以「小畫家」軟體製成績單

檢方調查，在高雄某單位擔任人事官的蘇姓少校，為求升遷中校，2015年8月15日晚間，於服務單位辦公室內用電腦掃描機掃描複製他人的體能鑑測成績單，再以「小畫家」軟體製作通過陸軍體能鑑測的成績單，還偽造鑑測官與鑑測站主任職名章。陸軍司令部保防安全組接獲檢舉，犯行曝光。

蘇姓少校在檢方偵查時坦承犯行，檢方認為犯後態度良好，認以「緩起訴」較適當，以勵自新。

據了解，國軍三項基本體能，包括：2分鐘仰臥起坐、2分鐘伏地挺身與3000公尺徒手跑鑑測。去年各年齡層各項鑑測標準，都向下調修，其中，50歲以上的男女官兵「受惠」最多，如伏地挺身原本要33次，新版只要18次就合格，仰臥起坐合格標準也降低約三分之一，跑步合格時間平均約下修1分鐘到1分30秒左右。