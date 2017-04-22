快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
開垃圾車賣白粉 清潔隊員被逮
2017-04-22
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮公所林姓清潔隊員負責開垃圾車，他卻大膽趁收取垃圾時販賣海洛因毒品，警方在他住處將他逮捕，宜蘭地檢署訊後以10萬元交保。
收垃圾 與毒蟲相約
據了解，50歲林姓清潔隊員有吸食海洛因惡習，他透過土地貸款上百萬元，其中部分資金與朋友合夥買毒販售牟利，原本毒品都是合夥人在賣，林只負責分紅；約2個月前，合夥人被警方逮捕，2人合購的毒品無法脫手，他擔心被查獲，急於拋售而下海販毒。林嫌利用每天下午4點至晚上11點，開垃圾車收運垃圾時間，與毒蟲相約販賣海洛因，19日凌晨被警方逮到，在他身上起出數十公克海洛因。
被逮否認 怕退休金沒了
依據毒品危害防制條例，販賣一級毒品可判處無期徒刑；林被逮後否認販毒，檢方訊後裁定10萬元交保；林說，再過2、3年就要退休，很怕因此讓他沒工作，領不到退休金。
公所：確定販毒將解雇
清潔隊同事說，林工作近20年，平時很少與人互動，沉默寡言，隊內聚會都不會參與，但行為很正常，很難想像會販毒。頭城鎮公所指出，全案仍在偵查，先將他調離現職，如確有吸毒販毒情事，將依據勞雇契約解雇。
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