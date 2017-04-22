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PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
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開垃圾車賣白粉 清潔隊員被逮

2017-04-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮公所林姓清潔隊員負責開垃圾車，他卻大膽趁收取垃圾時販賣海洛因毒品，警方在他住處將他逮捕，宜蘭地檢署訊後以10萬元交保。

收垃圾 與毒蟲相約

據了解，50歲林姓清潔隊員有吸食海洛因惡習，他透過土地貸款上百萬元，其中部分資金與朋友合夥買毒販售牟利，原本毒品都是合夥人在賣，林只負責分紅；約2個月前，合夥人被警方逮捕，2人合購的毒品無法脫手，他擔心被查獲，急於拋售而下海販毒。林嫌利用每天下午4點至晚上11點，開垃圾車收運垃圾時間，與毒蟲相約販賣海洛因，19日凌晨被警方逮到，在他身上起出數十公克海洛因。

被逮否認 怕退休金沒了

依據毒品危害防制條例，販賣一級毒品可判處無期徒刑；林被逮後否認販毒，檢方訊後裁定10萬元交保；林說，再過2、3年就要退休，很怕因此讓他沒工作，領不到退休金。

公所：確定販毒將解雇

清潔隊同事說，林工作近20年，平時很少與人互動，沉默寡言，隊內聚會都不會參與，但行為很正常，很難想像會販毒。頭城鎮公所指出，全案仍在偵查，先將他調離現職，如確有吸毒販毒情事，將依據勞雇契約解雇。

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  • 宜蘭縣頭城鎮公所清潔隊林姓垃圾車駕駛，疑似販賣一級毒品海洛因。圖中垃圾車與新聞無關。（頭城鎮公所提供）

    宜蘭縣頭城鎮公所清潔隊林姓垃圾車駕駛，疑似販賣一級毒品海洛因。圖中垃圾車與新聞無關。（頭城鎮公所提供）

  • 蘭縣頭城鎮公所清潔隊林姓垃圾車駕駛，疑似透過土地貸款上百萬元，錢除了自用，還拿來投資買毒賣毒，地方人士透露，林姓駕駛趁平常開垃圾車收垃圾時，一邊販賣一級毒品海洛因。（記者林敬倫攝）

    蘭縣頭城鎮公所清潔隊林姓垃圾車駕駛，疑似透過土地貸款上百萬元，錢除了自用，還拿來投資買毒賣毒，地方人士透露，林姓駕駛趁平常開垃圾車收垃圾時，一邊販賣一級毒品海洛因。（記者林敬倫攝）

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