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敲昏女友塞冰櫃 台中香腸王判8年5月

2017-04-22

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市一中商圈人氣美食攤「香腸王」業者沈聯旺，為解決三角感情糾葛，涉嫌在12年前殺害羅姓前女友（另案審理中），前年9月他打傷謝姓女友後把她塞進冰櫃，台中地院昨依殺人未遂、強制等罪判8年5個月，其中5個月得易科罰金。

將前女友活活丟下排水溝

判決書指出，沈聯旺（59歲）與羅姓前女友在一中商圈創業，打響香腸王名號，後來沈男又認識印尼籍的謝女，94年，沈男涉嫌迷昏羅女，當時台中地檢署偵結，認為沈當年為解決感情糾葛，以安眠藥迷昏羅女，為了取信謝女，將昏迷的羅女放置車後座，邀謝女到場，謝女以目擊者身分指，看著沈將羅女活活丟下排水溝溺斃。羅女全裸，94年8月25日被發現，以無名屍處理，直到105年開棺驗屍才證實身分，此案以殺人罪審理中。

判決書指出，104年8月26日，謝女為了與沈聯旺分手，當天到兩人在繼光街租屋處，將個人物品搬走，沈得知阻止，強行把謝女車鑰匙拔走，又把謝女手機搶走。

同年9月5日，沈以要歸還鑰匙及手機為由，邀謝女到太平區中和街租住處，沈想復合，謝女拒絕，沈持竹棍連續攻擊謝女頭、身，謝女不支倒地，被拖進一旁「上掀式」冰櫃關上，謝女猛踢冰櫃門，沈回頭查看，朝蜷曲冰櫃內的謝女痛毆，打到她完全無法動彈，才關上冰櫃離去。

被關冰櫃命硬 獲警方救出

謝女甦醒後爬出，沈竟二度回頭，打得她癱軟，再抱回冰櫃內蓋上。這次謝女無力抵抗，但她命硬沒死，近半小時後，警方據報前來，聽到女子呼救聲，強行切開鐵捲門進入，這時謝女踢開冰櫃蓋爬出，看到員警及救護車即癱軟昏倒，員警當場逮捕沈。

謝女死裡逃生，供出沈12年前犯下的殺人案，她的女兒供稱，沈男曾說過：「殺一個是殺、殺兩個也是殺。」

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  • 沈聯旺在一中商圈賣大腸包小腸。（資料照，記者楊政郡攝）

    沈聯旺在一中商圈賣大腸包小腸。（資料照，記者楊政郡攝）

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