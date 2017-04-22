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夾娃娃機卡娃娃 2歲童受困哭哭
2017-04-22
〔記者吳仁捷／新北報導〕夾娃娃機內有娃娃？
新北市2歲半男童想拿取夾娃娃機內的玩偶，趁大人不注意從取物口爬入，卻卡在夾娃娃機的取物道，露出一顆頭和一雙大眼睛，因動彈不得哭叫，男童奶奶聽見有人大喊「小孩卡在夾娃娃機」，慌張報案，所幸業者5分鐘內到場開鎖，男童獲救後驚恐地說，看到維尼熊（抱枕）很可愛，想拿出來玩，才卡在裡面，還不停說「怕怕，以後不敢了」。
警、消告誡男童奶奶，不得再讓幼童單獨玩耍，並轉報社會局，釐清男童家庭狀況，及有無違反兒童及少年福利與權益保障法。
新北市消防局昨上午11時48分獲報，樹林區太元街、國凱街路口發生男童受困夾娃娃機內，消防人員到場，發現身高約60公分的瘦小男童受困夾娃娃機內，不斷哭鬧。
消防員評估，破壞夾娃娃機恐造成男童受傷，加上男童無立即危險，所幸業者5分鐘內趕到開啟玻璃門，抱起不斷哭鬧的男童，男童奶奶接過孫子，連聲安撫，並塞上奶嘴壓驚。
樹林消防分隊小隊長張裕昌說，男童想拿取夾娃娃機中的玩偶，從長寬約30公分的取物口爬入，卡在70公分深、長寬約30公分的取物道中。夾娃娃機取物口設有防盜裝置，開蓋蓋上後，反向就不能開啟，男童被困在娃娃機掉落口，露出一顆小腦袋和一雙大眼睛，因動彈不得而哭叫。
男童奶奶表示，平常負責照顧孫子，昨帶孫子到市場找開檳榔攤的朋友，孫子到一旁的夾娃娃機商店玩耍。
婦人說，她與朋友聊到一半，沒看到孫子，突聽見有人喊「小孩跑到夾娃娃機裡」，她趕忙衝過去看，赫見孫子身陷大型夾娃娃機中哭叫，她伸手拉不出孫子，只好求助119。
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