女友「照例」喊不要 男「照上」判賠400萬

2017-04-22

〔記者王捷／台南報導〕事業有成的商人阿俊，紅粉知己不少，他的女友琪琪（皆化名），不滿阿俊還有個交往20多年的女友，兩人為此常吵架。兩年前，阿俊趁琪琪服用安眠藥時對她嘿咻，琪琪如往常習慣，嬌嗔「不要、不要」，卻偷開手機錄影，事後表示剛剛都有錄影，控告阿俊乘機性交罪，一審法官重判阿俊兩年刑期，並支付琪琪400萬元賠償。

3年前，阿俊認識琪琪，兩人很快展開戀情，琪琪搬入阿俊在台南的透天厝，琪琪得知阿俊有很多女友，其中一個交往最久的女友住屏東，替他生下孩子，已20多歲，讓琪琪很吃味。

兩年前，琪琪替阿俊生下孩子，雖然兩人沒有結婚，但阿俊待她如妻；琪琪希望能獲得阿俊全部的愛，要求他與屏東的女友分手，兩人常為此吵架，琪琪甚至到屏東找阿俊的女友談判。

看到阿俊開保時捷載女友，琪琪就把百萬保時捷潑上紅漆；阿俊換BMW會情人，琪琪就開BMW撞牆破壞，最後連自己都罹患精神疾病，要靠安眠藥入睡。

兩年前，兩人又為此吵架，阿俊想要床頭吵床尾和，琪琪一如往常對著阿俊呻吟「不要、不要」，阿俊不以為意，照樣嘿咻；完事後，琪琪卻對著阿俊說，剛剛都有錄影，要告他性侵。

法官審理後認為，阿俊違反琪琪意願性交屬實，依乘機性交罪判處阿俊2年徒刑、5年緩刑，並應向公庫支付40萬元，還要付琪琪400萬元損害賠償。