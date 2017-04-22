關10年獲釋 林金貴︰像一場白日夢
槍殺運將案要再審
〔記者王捷、黃文瑜、黃建華／綜合報導〕10年前被控涉嫌槍殺王姓運將被判無期徒刑定讞的林金貴，高雄高分院日前以新事證足以動搖原判決結果，裁定准予「再審」並停止刑罰執行，高雄高分檢將提出抗告，至於再審則沒有意見。林金貴昨傍晚獲准出監，他說，因為法官的自由心證、不科學的辦案，他在監獄消耗了10年的青春，現在他腦中一片空白，像一場白日夢。
警根據畫像抓人 被判無期徒刑
2007年5月9日晚間，高雄王姓計程車司機遭乘客槍殺，兩名路人看到凶嫌臉部，但監視器僅拍到模糊面貌，警方據此畫出凶嫌長髮及肩的畫像，並從被害人通聯紀錄找到林姓按摩女，由林女指認恩客林金貴很像凶嫌。林男否認涉案且通過測謊，仍被判無期徒刑定讞，在台南監獄服刑。
2013年，林金貴向「台灣冤獄平反協會」申冤，當時理事長羅秉成律師在台大法學院授課「冤獄救援實務課程」中與學生一起研究林金貴的案件，認為是一起冤案，經多年奔走，終於讓他重獲自由。
林金貴說，就是因為他有竊盜前科，所以當時鳳山分局的偵查隊長恐嚇要他認罪，結果這種不科學的辦案，跟檢察官、法官的心證，讓他進入黑牢。
昨下午他得知「上面要找他」，一開始以為被借訊，最後得知暫時獲釋，他抬頭望著天空，再也不用看著舍房的天花板，他腦中一片空白，獲釋如同一場白日夢。
平冤會盼追查真凶
昨晚在吃過豬腳麵線後，林金貴臉上終於恢復生氣，羅秉成說，停止執行後會開啟再審，接著是讓二審重審；律師團成員蔡晴雨說，監獄行刑法對受刑人權益不周延，希望全面修法，改善監獄各自為政、影響受刑人權益的問題。
台灣冤獄平反協會昨發表聲明表示，司法冤案乃雙重錯誤，檢警應立即追查殺人真凶，畢竟錯放一個人是犯一個錯，錯判一個人有罪，則是犯了兩個錯，無辜的人被誤關，卻使真凶逍遙法外，對被害人與家屬而言，無疑是再一次的折磨。
司法應儘快修復冤案所造成的雙重錯誤，呼籲檢警偵查單位應立即重啟調查，追查真凶、發現真相，使生者告慰、亡者安息。
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