打擊犯罪卻惹官司 警飽受煎熬

2017-04-22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳風烈目前是桃園市警局保安大隊小隊長，得知判決結果感慨萬千，他說，回憶往事非常沉重，打擊犯罪卻惹上官司，感到不公平；他出庭10多次，經歷多年的心理煎熬，二審獲判無罪才如釋重負，感謝法官詳實調查，也感謝長官、同仁的鼓勵。

保安大隊同仁說，陳風烈這些年在官司訴訟中，身心飽受煎熬，讓人看了不捨，但他在工作上並未退縮，事發後隔年從隊員升上小隊長，帶領的小隊績效都名列前茅，高院的判決結果對陳風烈、警察同仁很重要，士氣提升不少，感謝法官對警察辛苦執法的支持。