追捕毒犯出人命 警沒過失 2審改判無罪

2017-04-22

〔記者楊國文、鄭淑婷／綜合報導〕桃園市警局保安大隊警員陳風烈，8年前開警車追捕騎機車逃逸的毒犯余政興，余嫌拒捕，自撞水泥護欄受傷，後座女子黃雅雯彈飛喪生。一審認定陳風烈未保持安全距離、追捕過程違反比例原則，依業務過失致死罪判刑半年；高等法院昨認定，余嫌不停車而失控肇事，陳風烈依法追捕，無過失，逆轉改判無罪，可上訴。

基層員警大讚法官

基層員警在臉書社團「警察之友會」，幾乎一面倒地留言，大讚「法官有擔當」、「終於有人支持基層警察」、「判無罪是鼓勵警察認真抓賊」。

毒犯拒檢飛車自撞

判決指出，45歲的陳風烈，2009年12月27日下午，和3名同事巡邏停等紅燈時，發現余政興騎機車載黃雅雯，機車違規超越停等線，陳等人示意余嫌受檢，但余加速逃逸。

陳風烈鳴笛追1公里後，余突轉入產業道路，黃女也沿途丟出一小包海洛因，又脫下安全帽扔向警車車頭，余高速蛇行逃逸，在一處彎道撞上水泥護欄，余嫌和黃女彈飛，黃女頭部重創死亡。余嫌指稱陳員開警車撞他機車車尾，檢方依業務過失致死罪將陳員起訴。

審理時，陳風烈否認有過失，表示是余男的機車先撞上水泥護欄，才回彈撞上警車，車禍和黃女的死均與他無關。

一審認警過失判刑

桃園地院認為，追捕嫌犯過程，應採取「危險最小的追蹤方式」，以降低安全危害，當時余男等人逃進寬度4至6公尺的產業道路後，警車追捕僅距離機車3至4公尺，未保持安全距離，違反比例原則，認定陳員有過失，判他半年徒刑，得易科罰金18萬元。陳不服，上訴主張應無罪。

高院認為，陳風烈起初因余嫌交通違規逃逸而追逐對方，但黃女沿途丟棄海洛因、以安全帽砸警車的舉動，使全案已提升至刑事犯罪偵查；且余故意選產業道路逃逸，又故意蛇行阻擋警車超越，陳員駕駛警車在後跟追並鳴放警笛，多次要求余嫌停車，過程中也無故意碰撞余的機車，或逼車等妨害余男駕駛行為，認定是余不停車而失控肇事，並非警車撞擊機車所致。

高院指，陳員追緝行為和過程並未違反比例原則，加上交通事故兩次鑑定都確認余男先自撞水泥護欄，再彈撞警車，與陳員無關，改判他無罪。余男涉過失致死罪，已獲判10月徒刑確定。