星光賴銘偉宮廟 遭轟11槍砍3人
〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕第二屆「超級星光大道」冠軍歌手賴銘偉，5年前開始在桃園市大溪區廣澤宮擔任宮主，昨天上午突然有10多名男子闖進廣澤宮朝牆壁連開11槍，宮廟的3名男子也遭人持刀砍傷，幸無生命危險；警方查出，經常出入廣澤宮的年輕人，昨清晨在桃園區KTV與另一派人馬發生鬥毆，快打部隊當時還使用辣椒水驅散，警方研判是鬥毆引發的槍擊尋仇，已鎖定嫌犯身分追緝。
賴銘偉不識歹徒 兩幫人在KTV結怨
昨天兩起衝突事件，賴銘偉都不在場，他受訪時表示是無妄之災，與雙方人馬都不認識，初步了解是幾名常在宮廟出入的年輕人，前晚到桃園區KTV慶生，昨晨跟別人發生鬥毆，雙方人馬被帶回派出所後互不提告，上午又發生槍擊、砍人案。
桃園、大溪警方調查，廣澤宮6名男子前晚到桃園區大同路的KTV唱歌，昨天清晨5點多，在門口與另一派人馬因互看不順眼而大打出手，桃園警分局出動10多名快打部隊趕抵，噴辣椒水壓制，10名男子才停止鬥毆、痛苦地蹲地摀眼，跑到一旁超商買礦泉水沖洗。
警方將10名男子帶回派出所，兩派人馬互不認識，均不願提告，警方依社會秩序維護法將10人函送偵辦。
未料，昨天上午9點多，一群男子突然衝入大溪區廣澤宮朝牆壁射擊，幸好當時信眾不多，紛紛閃避才未釀傷亡。但宮內的劉姓、丁姓、朱姓男子（各約20、21歲），手臂、背部及手掌都被對方人馬砍傷，警方在現場尋獲彈殼，查出當時共開11槍，已掌握特定對象查緝。
34歲的賴銘偉，2008年1月獲得第二屆「超級星光大道」的冠軍，曾與星光二班人氣王黃美珍成立「神木與瞳」團體，單飛後於去年發行首張個人台語專輯《內心話》；賴銘偉5年前接手廣澤宮，廣澤宮因「星光」而名氣大增，他自稱是「搖滾宮主」，廣澤宮因颱風受損，去年2月28日整修完成，未料完工才9天就發生火警，他的表舅命喪火場。
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標題：星光賴銘偉宮廟 遭轟11槍砍3人
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