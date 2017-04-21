家暴夫開車撞死妻 2子逃死劫

2017-04-21

「嗆同歸於盡」衝撞妻兒 還企圖喝農藥自殺 黃男收押

〔記者湯世名、張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣58歲黃姓男子昨在自家鐵工廠與妻子爭吵，盛怒之下竟開小貨車衝撞妻兒，妻被撞死，兩名兒子跳開逃過；黃男供稱情緒失控，很後悔，警依殺人罪及兩個殺人未遂罪移送彰化地檢署，檢方昨晚聲押獲准。

彰化警分局調查，黃男長期家暴，100年迄今，56歲妻子有10次通報家暴紀錄，聲請過保護令，今年還告黃男妨害自由與恐嚇，前天彰化檢方才開偵查庭，沒想到昨就發生悲劇。

稱情緒失控很後悔

警方指出，昨天上午9時，黃男與妻在彰化市彰南路的工廠內爭吵，37歲、34歲的兒子勸架，黃男嗆妻︰「妳敢再告我，咱們就同歸於盡！」旋即開小貨車離去；沒想到，黃男10分鐘後開車回工廠，見妻站在貨車前與兩名兒子說話，竟踩油門猛撞，妻被夾在兩輛貨車中間，兩兒跳開逃過。

黃男肇禍後，大兒子將他拉下車，黃男拿起地面農藥作勢喝下，被兒搶下，消防人員及警方趕抵，將無呼吸心跳的黃妻及額頭撕裂傷的黃男送醫，但妻回天乏術。

居民表示，黃男愛跳舞及串門子，只要晚上9點過後回家，夫妻就吵架。大兒子說，母親18歲嫁給爸爸，爸爸有大男人性格且脾氣火爆，近5年來因經濟壓力而開始有暴力傾向。

家暴挨告埋下殺機

彰化縣政府社會處副處長王蘭心表示，黃男酒後會對妻施暴、辱罵，100年社會處第一次接獲通報，黃男喝酒、妻對他潑水，妻被推倒受傷；102年2月，黃男製造噪音不讓妻睡覺，妻聲請保護令；103年保護令期滿，再展延至104年4月，妻上月又聲請保護令。

王蘭心指出，近年來黃男夫妻分房，妻跟大兒子住、黃男跟小兒子住，半年前，黃男還搬進離家不遠的貨櫃屋居住。日前黃男涉毆並辱罵妻，揚言打死她，妻告他恐嚇、妨害自由，前天彰化檢方開庭偵辦，黃男可能覺得顏面盡失，氣在心裡，出庭後即埋下同歸於盡念頭。