高跟鞋敲破頭 醫生娘虐夫賠105萬

2017-04-21

疑夫與女助理有染

〔記者楊國文／台北報導〕張姓牙醫的妻子懷疑他和診所女助理有染，3年前竟在診所持高跟鞋，將丈夫的腦袋敲到流血，在家中多次抓丈夫下體、咬傷他，或在診所罵他「18年性病很髒」、「不要臉」，傳簡訊罵他「妓女的狗」、「畜生」；高等法院昨將張妻辱夫行為訂出「賠償價目表」，判她須賠丈夫105萬元，張男可上訴，張妻不得上訴。

高院訂賠償價目表

張姓牙醫控訴，他與妻子結婚20多年，但妻子常懷疑他外遇，103年2月晚間跑到他的診所，拿高跟鞋狠敲他的頭部致流血受傷；同年7月，兩度在凌晨持吹風機、水瓶或用手毆打他，或腳踹、咬傷他，甚至抓他下體；同年10月中午，跑到診所臭罵他「不要臉」、「18年性病很髒」等，破壞他的名譽。

張姓牙醫也說，妻子冤枉他有外遇，以手機傳訊息辱罵他是「妓女的狗」、「狗雜混蛋」、「有性病」、「畜生」；未經他同意，換掉門鎖不讓他進屋。張男認為妻子損害他名譽且情節重大，求償290萬元。

傳訊辱夫「妓女的狗」

台北地院傳訊診所員工，員工證稱張男未和女助理亂搞或外遇，合議庭認定張妻僅依臆測即毆打、辱罵丈夫，判賠15萬元。

上訴高等法院，張妻指丈夫對她性侵，她屬「正當防衛」反擊，並控丈夫背叛婚姻，不斷在她面前炫耀與外遇對象的情史，她才發簡訊發洩，且主張此為她與丈夫兩造間對話，未損害名譽。

高院認為，張妻無法證明丈夫跟女助理有染，或染上性病，卻有傷害和辱罵丈夫行為，應負損害賠償責任，昨改判應賠105萬元。

張妻的律師昨對判決結果表示「不方便回答」，律師事務所人員則稱︰「判決已載明不得上訴，不是嗎？」張姓牙醫的律師未接電話，記者昨兩度致電張男的牙醫診所，診所人員問明來意後均稱「醫師很忙」，即掛電話。