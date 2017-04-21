| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴黎香榭大道疑遭恐襲槍擊 警2死1傷 槍手斃命 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

高跟鞋敲破頭 醫生娘虐夫賠105萬

2017-04-21

疑夫與女助理有染

〔記者楊國文／台北報導〕張姓牙醫的妻子懷疑他和診所女助理有染，3年前竟在診所持高跟鞋，將丈夫的腦袋敲到流血，在家中多次抓丈夫下體、咬傷他，或在診所罵他「18年性病很髒」、「不要臉」，傳簡訊罵他「妓女的狗」、「畜生」；高等法院昨將張妻辱夫行為訂出「賠償價目表」，判她須賠丈夫105萬元，張男可上訴，張妻不得上訴。

高院訂賠償價目表

張姓牙醫控訴，他與妻子結婚20多年，但妻子常懷疑他外遇，103年2月晚間跑到他的診所，拿高跟鞋狠敲他的頭部致流血受傷；同年7月，兩度在凌晨持吹風機、水瓶或用手毆打他，或腳踹、咬傷他，甚至抓他下體；同年10月中午，跑到診所臭罵他「不要臉」、「18年性病很髒」等，破壞他的名譽。

張姓牙醫也說，妻子冤枉他有外遇，以手機傳訊息辱罵他是「妓女的狗」、「狗雜混蛋」、「有性病」、「畜生」；未經他同意，換掉門鎖不讓他進屋。張男認為妻子損害他名譽且情節重大，求償290萬元。

傳訊辱夫「妓女的狗」

台北地院傳訊診所員工，員工證稱張男未和女助理亂搞或外遇，合議庭認定張妻僅依臆測即毆打、辱罵丈夫，判賠15萬元。

上訴高等法院，張妻指丈夫對她性侵，她屬「正當防衛」反擊，並控丈夫背叛婚姻，不斷在她面前炫耀與外遇對象的情史，她才發簡訊發洩，且主張此為她與丈夫兩造間對話，未損害名譽。

高院認為，張妻無法證明丈夫跟女助理有染，或染上性病，卻有傷害和辱罵丈夫行為，應負損害賠償責任，昨改判應賠105萬元。

張妻的律師昨對判決結果表示「不方便回答」，律師事務所人員則稱︰「判決已載明不得上訴，不是嗎？」張姓牙醫的律師未接電話，記者昨兩度致電張男的牙醫診所，診所人員問明來意後均稱「醫師很忙」，即掛電話。

廣告
  • 高跟鞋敲頭示意圖

    高跟鞋敲頭示意圖

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 虐夫 醫生娘
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：高跟鞋敲破頭 醫生娘虐夫賠105萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.