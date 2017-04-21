4/20 威力彩頭獎連19摃

2017-04-21

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106032期威力彩，頭獎連19摃，獎金3.6億元累入下期。昨晚開獎的第106094期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落嘉義縣竹崎鄉和平村中華路14號「財發彩券行」。