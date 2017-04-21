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老婦派出所前撫胸 「汪」警狂吠救命

2017-04-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣卓溪鄉72歲李姓老婦前晚心臟病舊疾復發，她撫著胸口走到卓樂派出所前，個性溫和、趴在大門口的警犬「王小胖」，一反常態狂吠，飼主副所長王國趕往查看，急忙替老婦叫救護車，送醫後幸無大礙。李婦家屬事後感謝說：「如果不是王小胖及警方協助，媽媽不知道會怎樣！」

王小胖是毛色純黑的台灣犬，今年2月才由玉里警分局長鍾德勳親自授階「一線四星」巡佐。

卓樂派出所所長王哲雄說，王小胖平常是各項防範詐騙、犯罪宣導的最佳大使，平常不太會吠叫的牠這次看到病人就叫了，真的很神奇！

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  • 警犬「王小胖」是各項防範詐騙、犯罪宣導的最佳大使。（記者花孟璟攝）

    警犬「王小胖」是各項防範詐騙、犯罪宣導的最佳大使。（記者花孟璟攝）

  • 警犬王小胖見李姓老婦撫胸，狂吠引起副所長王國注意，外出查看，救了李婦一命。（記者花孟璟翻攝）

    警犬王小胖見李姓老婦撫胸，狂吠引起副所長王國注意，外出查看，救了李婦一命。（記者花孟璟翻攝）

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