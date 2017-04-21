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毒蟲偷「釣」香油錢 廟委埋伏抓人

2017-04-21

〔記者王俊忠／台南報導〕黃男與吳女是一對毒鴛鴦，涉嫌多次到南市一間廟宇，用「釣魚」方式偷香油錢（見兩圖，記者王俊忠翻攝），廟方蔡姓委員19日在車上忍受豔陽酷晒一天，自嘲是人肉BBQ，昨午總算在廟前與警方合力逮到2人。

車上酷晒一天 自嘲人肉BBQ

「賊仔，嘜走！」昨中午1點多，蔡姓委員在喜樹地區的萬年天雲殿廟前吃豬腳，發現一名中年男子騎機車出現，身形與之前廟裡監視器拍下的男賊特徵相同，他立刻借騎他人機車追上去，一面報警，六分局警網隨即在西濱公路逮到黃姓男賊（51歲）；另批員警也在廟旁抓到吳姓女共犯（47歲），送到喜樹派出所偵辦。

蔡姓委員表示，萬年天雲殿主祀觀音二媽，今年農曆年有竊賊偷取香油錢，之後又發生多件竊案，廟方調閱監視器，發現這對鴛鴦盜至少行竊3次，廟方共損失3、4萬元現金。

因16日、17日都發現這對鴛鴦盜在該廟出沒，蔡姓委員19日以守株待兔方式在廟外車內等候，他忍受豔陽酷晒一天無功；昨午他在廟前吃豬腳時，眼睛不時盯著廟內，果然看到這對鴛鴦盜出現，吳女先進廟內，黃男騎機車在外等候、似在把風。

蔡男見機不可失、上前追人並報案，警方逮人後，在黃男身上搜出用來釣黏香油錢的犯案工具，發現2人均是毒品人口，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

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  • 疑用來釣黏香油錢的釣魚犯案工具。（記者王俊忠攝）

    疑用來釣黏香油錢的釣魚犯案工具。（記者王俊忠攝）

  • 南市六分局警方查獲涉廟宇香油錢竊案的黃男與吳女。（記者王俊忠攝）

    南市六分局警方查獲涉廟宇香油錢竊案的黃男與吳女。（記者王俊忠攝）

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