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敲竹槓又A房產 毒蟲殺友埋屍

2017-04-21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕48歲男子吳聰和疑因財務糾紛，半年前慘遭45歲女子竺宇￼及47歲男子丁銘仁殺害，埋屍在桃園市復興區下巴陵產業道路旁，警方前天逮捕丁嫌後挖屍，昨天拘提竺女到案，她否認涉案，供稱被誣陷，2人訊後被依殺人棄屍罪嫌聲押。

檢警調查，吳、竺、丁3人是舊識，都有毒品前科，去年10月吳男突然失蹤，吳姊報警協尋，桃園市刑警大隊3月偵辦毒品案時，輾轉得知吳男疑似遭綁架、凌虐後殺害，追查發現他與竺女有財務往來，桃園地檢署檢察官吳宗憲指揮警方聯合偵辦。

假裝幫處理車禍賠償

檢警查出，吳男去年因一起車禍案必須賠償，竺女假裝熱心協助卻從中敲竹槓，原本僅需賠償10萬元，最後竟支付高達500萬元，吳男在桃園區的一間房屋還過戶給竺女，不排除竺女得知吳男姊姊名下還有房產、想繼續索錢，而吳男早在去年9月就遭不明男子押走，可能因衝突而引爆殺機。

檢警19日逮捕被通緝的丁銘仁，他說：「人是竺女殺的，我只負責埋屍！」供稱受到竺女指使，協助處理已被凌虐致死的吳男，駕駛租來的車輛運屍掩埋；檢察官連夜帶隊上山挖出屍體，但吳男的下半身已腐爛。

丁嫌在埋屍現場拜拜，透露這些日子睡不好，講出來也鬆了口氣，警方昨天持拘票拘提竺女，她冷冷地回說：「跟我沒關係，我是被誣陷的。」由於案情過程有諸多疑點，檢警仍在釐清。

檢警表示，吳男疑似遭持刀及其他工具凌虐致死，由於竺女、丁男早已搬離原住處，第一現場恐怕已被破壞，警方將重返現場蒐證、調查。

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  • 檢警連夜到棄屍地點開挖，尋獲吳男遺體。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警連夜到棄屍地點開挖，尋獲吳男遺體。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 竺女、丁男被依殺人棄屍罪嫌移送法辦。（記者鄭淑婷翻攝）

    竺女、丁男被依殺人棄屍罪嫌移送法辦。（記者鄭淑婷翻攝）

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