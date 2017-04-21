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按收銀鍵偷儲值金 狡賊騙倒4超商

2017-04-21

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市出現新型的「按鍵搶案」！一名男子到超商ibon列印出線上遊戲的儲值繳費單，結帳時，佯稱要買菸，等櫃員轉身取菸時，他趁機按下收銀機「確認鍵」後落跑；警方事後查知他作案前還先打電話到超商，騙稱有員警在外埋伏，準備要逮捕上門行竊的歹徒，鬆懈店員心防。

昨清晨3時許，楠梓區軍校路一家超商接獲電話，對方自稱是保安大隊員警，正在店外埋伏，準備逮捕上門行竊的歹徒，要求店員勿反抗，配合歹徒要求。

結帳誆買菸 聲東擊西

10分鐘之後，一名男子出現，到ibon列印面值8000元的網路遊戲「財神娛樂」的帳單，並拿一包泡麵，到櫃台結帳，等店員掃描條碼後，突然說要買菸，店員一度起疑，但受電話通知影響，以為警方在外埋伏必須配合，等他蹲下拿菸，男子按下收銀機「完成儲值」鈕後落跑，店員大驚追出店外，歹徒已逃之夭夭，店外空空如也，哪來的埋伏員警？

有網友PO網爆料，指這類手法至少發生4起，但高市警方只接獲楠梓區一家超商報案，是否為同一人所為仍待釐清；轄區右昌派出所指出，已調閱監視器及相關犯案跡證，鎖定對象追緝。

臉書社團「爆料公社」熱議，認為犯案手法大膽細膩，非常熟悉超商的作業流程，「這算搶劫了吧？」

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  • 超商的線上儲值繳費單。（記者蔡清華翻攝）

    超商的線上儲值繳費單。（記者蔡清華翻攝）

  • 竊賊趁店員彎腰取菸時，按收銀機確認鍵。（記者蔡清華翻攝）

    竊賊趁店員彎腰取菸時，按收銀機確認鍵。（記者蔡清華翻攝）

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