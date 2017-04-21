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襲胸喇舌女士官 上校搶退 退伍金照領

2017-04-21

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍十軍團已婚上校參謀主任仲崇嶠，利用職權，召回請假哺育嬰兒的女士官，無視妻兒就在附近，3度對女士官喇舌、摸胸，女士官氣得提告，仲崇嶠辯稱是她主動依偎，還反告女士官誣告；一審依強制猥褻罪判他8月徒刑，他才承認犯行並賠償60萬元；台中高分院昨維持8月徒刑，緩刑3年，不過，仲崇嶠已在去年7月順利退伍，拿到退伍金。

硬召回哺乳女士官

台中高分院判決書指出，2015年7月18日晚間，陸軍104旅女士官要哺育1歲子女母乳，由作戰情報科長批准請假離營，不料，翌日清晨6時，44歲上校參謀主任仲崇嶠卻認為科長無權批准假單，要求立即召回女士官，女士官於7時許回營，因妻在他的辦公室內，仲崇嶠走出辦公室，把在走廊等候報告的女士官帶進貴賓室摟抱。

女士官雙手抱胸、拉開距離拒絕，仲男仍3度強行親吻喇舌摸胸，還說「我一直很喜歡妳和妳的孩子」，女士官嚇得推開，以處理公務為由離開，仲卻要求「中午再來找我」。

女士官的丈夫透過國防部發言人臉書揭發惡行，仲崇嶠卻反告女士官誣告，台中地檢署裁定女士官不起訴，起訴仲男並求刑8月。

賠60萬換緩刑3年

台中地院一審時，仲崇嶠否認犯行，辯稱女士官「沒有抵抗」、「主動依偎」，同意他摸胸，台中地院不採信，認為他蔑視法紀，且反告女士官，企圖誤導偵查，去年12月依強制猥褻罪判刑8月。

仲崇嶠上訴，台中高分院二審時，仲坦承猥褻，賠償女士官60萬元和解，台中高分院遂宣告緩刑3年，「用啟自新，並觀後效」，本案可再上訴。

但仲男在事發後趕緊申請退伍，去年7月獲准，引起輿論質疑。

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