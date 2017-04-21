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吸金10億犯186罪 重判20年

2017-04-21

〔記者楊國文／台北報導〕育富投顧公司負責人張宏麒，宣稱有特殊管道投資土地，或詢價圈購準上市櫃公司股票，當日售出至少獲利3成等幌子，向上百人吸金、詐騙10億多元，高等法院認定張男犯186個詐欺罪行，昨重判20年徒刑；另外得易科罰金部份判刑4年，全案定讞。

張宏麒昨聆判後還押，向記者表示不應依一罪一罰規定判他重罪，將聲請再審。

檢方偵查，張宏麒曾在高雄涉吸金，獲檢方緩起訴，未料再轉到北部地區，成立育富公司，102年起對外謊稱有特殊管道，可詢價圈購IPO股票（Initial Public Offering，首次公開發行）股票，保證可獲利3成以上，短短2年吸引上百名民眾投資7億多元；他另以投資土地為由，詐騙3億多元。

檢調據報逮捕張男並起訴，新北地院一審判他18年徒刑，得易科罰金部份判4年徒刑。上訴高等法院後，法官認定他犯下186個詐欺罪，其中詢價圈購部分，犯罪所得7億3千多萬，土地投資詐財部分犯罪所得3億1千萬元，因此加重其刑。

被害者於案發後提出求償，針對吸金部分，一審已判張男賠償4億多元；土地詐財部分仍在審理中。

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