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查緝跨國走私 我與大馬抄近億元毒品

2017-04-21

〔記者邱俊福／台北報導〕馬來西亞販毒集團籌畫走私安非他命來台，刑事局國際科與馬國警方合作，本週二在馬國吉隆坡市展開搜索，搗破製毒工廠，逮捕9人，起獲安非他命、搖頭丸及一粒眠等各式毒品、製毒原料，折合馬國黑市約馬幣240萬令吉（約新台幣1800萬元），刑事局估算在台灣黑市價格近億。

國際科表示，去年偵辦我國戴姓男子為首的跨境運毒集團，發現戴男遊走日本、韓國、馬來西亞等地走私毒品；去年11月間，戴男涉再走私2公斤安毒到韓國，韓警據報查緝時，戴男趁隙逃逸，雖他現在行蹤不明，但監控到有毒梟籌劃自馬來西亞走私安毒來台。

台籍男仍行蹤不明

國際科彙整情資，由刑事局駐馬聯絡官協請馬國警察總部肅毒局合作，經長期監控，鎖定以馬籍犯嫌Chow Km Yuen為首的當地毒品集團，本週二在吉隆坡市Bukit Bintang、Taman Desa及Brickfield等3處展開行動，逮捕Chow嫌等9名集團成員，包括馬籍7人、孟加拉籍1人、越南籍1人。

專案小組並起獲麻黃素37.55公斤、搖頭丸2萬6687顆、一粒眠2萬1396顆，及安非他命、大麻、K他命、毒膠囊等毒品；另查扣碘、紅磷、鹽酸等數十公斤製毒原料與工具。

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  • 大馬警方起獲麻黃素、搖頭丸等各式毒品與大批製毒工具。（記者邱俊福翻攝）

    大馬警方起獲麻黃素、搖頭丸等各式毒品與大批製毒工具。（記者邱俊福翻攝）

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相關關鍵字： 毒品 跨國毒梟 跨國走私
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