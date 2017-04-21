非裔渣男冒充白人 詐騙渴愛熟女

2017-04-21

〔記者邱俊福、錢利忠／台北報導〕非裔美籍男子理查（RICHARDS BOIMAH ARCHIE），去年7月跑到台灣以「黑紙變美鈔」戲法詐財，被害者報案後，他仍不知收斂，在交友平台PO上外籍俊男照，謊稱是「阿富汗美籍軍官」，鎖定渴望愛情的熟女，以各種理由騙錢，檢警將他逮捕，清查至少3人受害。由於理查屬境外集團犯罪，有共犯未到案，法院裁定收押禁見。

黑紙變美鈔被境管 繼續行騙

檢警調查，去年7月，51歲理查透過網路認識35歲被害陳姓女子，雙方相談甚歡，理查先以捐款幫助落後國家貧窮兒童為由，誘騙陳女匯款3萬3000美元（約新台幣百萬元），隨後搭機來台跟陳女碰面，改以「黑紙變美鈔」戲法行騙，陳女識破報警，理查因而被境管。

檢警調查，理查無法出境，反倒在台灣連續行騙，今年1月透過交友軟體SKOUT認識47歲趙女，自稱是美籍白人軍官「JAMES」，還附上俊男照，趙女陷入情網，每天透過臉書、電子郵件聯絡聊天，理查隨後宣稱在阿富汗戰區收到150萬美金回扣，希望將這筆鉅款寄給趙女保管。

至少3人受害 收押禁見

趙女上勾後，理查以鉅款遭海關扣留，需要急難救助、代墊保險費等理由，誘騙趙女先後匯款4筆共1萬1000多美元（約台幣33萬元），再以有朋友在台灣為由，要求趙女將新台幣37萬元交給友人，趙女依約在台北火車站交款，理查出面領款後，卻不理不睬，趙女懷疑受騙，拿著當初拍下的理查照片，向警方報案。

檢警依趙女拍下照片，比對路口監視器畫面，查出理查在台北市大同區租屋，日前將他拘提到案，理查全盤否認，辯稱根本不認識趙女，也沒碰面，自己是不小心被拍照；警方另查出，理查也用同樣手法，詐騙44歲曾女新台幣20多萬元。