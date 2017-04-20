張淑晶敗訴定讞 須還房客5.2萬

2017-04-20

〔記者溫于德／台北報導〕惡房東張淑晶前年將新北市中和區一套房租給施姓母女，收完5萬3700元租押金後，竟以「房間漏水、須修繕」為由，要求房客搬到另間房；張之後被戳破謊言，不但未積極修繕，亦不退還款項，遭房客訴諸媒體並提告返還租押金。台北地院昨維持原審見解，認定張女須返還租押金5萬2100元，全案定讞。

受害人憂拿不回欠款

受害施女昨表示，全案訴訟至今已2年，很開心法院協助主持正義，但擔憂張淑晶可能已脫產，拿不回欠款。

一審判決指，張淑晶前年1月與施女簽1年約，並收租金與沙發套押金等共5萬3700元。怎知張突在施女即將搬入前，通知對方「房間漏水、等待工人修繕」，要求先將行李放進另間房，之後卻置之不理，遭房客提告。

張淑晶在簡易庭主張不須還款，並要求施女該賠償違約金與讓媒體入屋採訪的「採訪費」共26萬餘元。法官認定，張答辯無理，扣除房客使用其他房間的3日租金、共1600元後，去年8月判她敗訴，仍需返還5萬2100元。張不服提起上訴，二審維持一審見解，昨再度判她敗訴。