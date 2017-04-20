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遭控殺運將判無期 林金貴案獲准再審

2017-04-20

〔記者黃良傑／高雄報導〕男子林金貴10年前被控槍殺計程車司機，被判「無期徒刑定讞」，目前在台南監獄服刑，冤獄平反協會發現，殺運將凶手的長相是「長髮蓋耳」，但林金貴在案發前2個月理短髮，當時有拍大頭照，若頭髮欲生長2、30公分達到長髮蓋耳，至少需1年，最高法院將全案發回更裁，高雄高分院昨以新事證足以動搖原判決結果，裁定林金貴准予「再審」並停止刑罰執行，仍可抗告。

凶手「長髮蓋耳」 與林不符

高雄高分院指出，2007年5月間晚上9點，王姓計程車司機在車上被槍殺身亡，凶手逃逸時，2名目擊者看見臉部，警調閱路口監視器雖見身影，因影像模糊，只好請人依證人所見，素描出「長髮蓋耳」的凶嫌畫像，製成海報懸賞20萬元，經人指認很像林金貴，案發後5個月林男落網，雖矢口否認且通過測謊，仍被判無期徒刑定讞。

林金貴頻頻喊冤，冤獄平反協會替他聲請再審，2度遭駁回，因林金貴曾於案發前2個月理短髮並拍大頭照，胞姊發現後提供律師成為新事證，輔以醫師提出人髮生長速度的專業意見，頭髮欲生長2、30公分，至少需1年；另請中研院專家解析模糊影像，鑑識初判林男應非畫面中人。

最高法院今年1月發回更裁，高雄高分院昨重裁林金貴殺人案准予再審，並停止刑罰執行，檢方仍可抗告，一旦檢方不提抗告，全案將進入重審，目前服刑的林金貴將可因停止執行而獲釋。

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  • 殺運將凶手的長相是「長髮蓋耳」，與林金貴在案發前2個月拍的短髮大頭照不符。（記者黃良傑翻攝）

    殺運將凶手的長相是「長髮蓋耳」，與林金貴在案發前2個月拍的短髮大頭照不符。（記者黃良傑翻攝）

  • 殺運將凶手的長相是「長髮蓋耳」。（記者黃良傑翻攝）

    殺運將凶手的長相是「長髮蓋耳」。（記者黃良傑翻攝）

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