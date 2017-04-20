勇父衝火場 救出受困4歲兒
2017-04-20
〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市一處透天厝昨失火，火舌從2樓竄出，玻璃紛紛爆裂，迸落一地，濃煙鋪天蓋地，36歲劉姓男屋主的4歲兒子受困火場，不時哭叫著「爸爸！爸爸！」劉男顧不得大火，拿著濕毛巾衝入救子，消防員在濃煙中見劉男抱著愛子走出，趕緊為幼兒戴上氧氣罩，父子均安，大夥鬆了一口氣。
父拿濕毛巾 趴地匍匐救子
高雄市大寮區鳳屏一路一棟3樓透天厝，昨上午10點20分發生火警，劉姓男屋主原與70歲母親及4歲兒子，一同在2樓後面的房間睡覺，劉男被熱氣及濃煙嗆醒，見兒子不在房內，突然聽到前面房間傳來「爸爸！爸爸！」哭叫聲，劉男要媽媽先下樓逃生，他顧不得大火駭人，先衝到1樓浴室將毛巾沖水沾濕，馬上衝回2樓救子。
劉男表示，當時火勢猛烈，他趴在地板匍匐進房，開門見床鋪悶燒，兒子獨自在內，大叫「你快出來！」兒子邊哭邊爬，他趕緊抱住，父子或跑或爬衝出火場。
抱兒衝出火場 母也獲救
而休假的中庄分隊消防隊員吳漢樺，當時剛下班，得知火警騎機車到現場，發現劉母人在一樓，顯得不知所措，趕緊將她拉出來，劉母僅受驚嚇，頻向吳員鞠躬道謝。劉男說，救出兒子後，沒看到媽媽，以為還在火場，急得要衝上去，才被告知已平安脫困。
警消表示，消防車到場後，發現父子全身濕透、皮膚略有焦黑，走出濃煙密佈的火場，救護員趕緊為幼兒戴上氧氣罩，所幸3人都沒受傷，不用送醫，在場人士都鬆了一口氣。
高雄市中庄消防分隊表示，火場為3樓鐵皮加蓋建物，疑似2樓前房雜物燒起，火勢17分鐘後撲滅，起火原因待查。
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