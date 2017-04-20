殺雇主情侶 抄抄佛經 馬伕輕判25年

2017-04-20

一審稱抄佛經有悔意

〔記者項程鎮／台北報導〕男子武張孝慈與經營應召站的謝仁杰、吳家卉起衝突，竟酒後勒死兩人，棄屍阿里山山谷，還縱火燒毀現場滅跡，檢方對他求處死刑，一審新竹地院以他在監所「抄佛經有悔意」判無期徒刑，高等法院以「有教化可能」，昨輕判25年，可上訴。

謝男的家屬昨到庭聆聽宣判，氣得大罵：「殺了兩個人只判有期徒刑，這樣不會有點離譜？」、「以後社會不會更亂嗎？」

高院認定「可教化」

判決書指出，被害人31歲謝仁杰、32歲吳家卉是同居男女朋友，現年23歲的武張孝慈和他們同住竹北市，2013年9月起，謝男、吳女開設應召站，武張任車伕，日領2000元，武張向謝男借錢買車發生債務糾紛，又與吳女的姪女交往，遭吳女反對，對兩人不滿。

殺2人輕判 家屬罵太離譜

2015年6月5日凌晨2點多，3人喝酒後，武張突生殺意，趁謝男醉倒客廳沙發，吳女在廁所沉睡時，用電線勒死他們，再將屍體載到阿里山的斷崖棄屍，回命案現場縱火滅跡，經竹北警分局將武張送刑事局測謊，他才承認犯案，帶檢警到棄屍地找到兩具遺骨。

一審認定武張孝慈在監所「抄佛經有悔意」，依殺人罪判兩個無期徒刑；上訴後，高院認為他長期受到父親家暴，影響人格發展和精神狀況，考量他有悔意，當庭向被害人及家屬道歉，其家人和族人努力籌款賠家屬。

高院同時參考嘉義長庚醫院鑑定結果，認為武張孝慈殺人時才21歲，人格發展尚未穩定和成熟，缺乏家庭支持，過早社會化，缺乏正常和完整的正面學習機會，但還有是非對錯觀念，應「有教化可能」，改判25年；民事庭已判決應賠1108萬餘元，檢方先墊付賠償被害人家屬227萬餘元。