反廢死︰殺2人免死 兇手更囂張

2017-04-20

〔記者溫于德／台北報導〕反對廢除死刑後援會全國總召集人陳正育昨表示，最高法院認定謝依涵可教化是一件「很瞎的事」，他不解怎會殺兩個人還不用判死。他認為，殺人犯未判死，幾乎都是用「可教化」這個理由，可教化並非法律明訂，法官卻當成法律在用，最高院昨這個判決，就是未用正當法條判刑，法官不該只想當好人，應該勇於承擔、判死。藝人白冰冰昨越洋受訪時也指「判決太扯！」她呼籲別把「殺兩個人還不須死這件事成為慣例」，否則兇手會更肆無忌憚。

廢死聯盟執行長林欣怡說，希望謝依涵接下來能證明法官的判決沒錯，同時也要社會能好好思考，最嚴厲的刑罰不一定就是死刑。