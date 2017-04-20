法界︰「教化可能」台灣司法自創

2017-04-20

〔記者張文川、黃欣柏／台北報導〕律師胡原龍說，謝女預謀犯案，一次奪走兩條人命，過去類似案件幾乎都會判死，本次判決凸顯近年法官迴避判死的趨勢，最高法院應給出「教化可能」的判斷標準，否則恐難以服眾。

胡原龍認為，重刑犯的教化可能性、再犯可能性，一直是司法量刑的迷思，人權兩公約並未規定禁止死刑，也沒有「教化可能性」一詞，而是台灣司法自行發展出來的慣例，太過於著重犯後態度，在我國實務判決上已過度使用；科刑懲罰應著重在犯案當下的動機、手段與情境，才能對已逝被害人做出公平判決。

胡原龍表示，單憑殺人犯關在看守所的表現，來判斷教化、再犯可能性，缺乏評斷基礎，專家心理鑑定，是依多少的矯正資源，判斷謝女的再犯機率？建議修法規定，法院在隱匿個資後適度公布鑑定報告，提出可服眾的鑑定依據，非由專家信口喊數字定生死。