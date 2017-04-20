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策劃殺2人奪財可教化？ 很諷刺

2017-04-20

〔記者錢利忠／台北報導〕謝依涵覬覦陳進福、張翠萍夫婦的4000萬元珠寶，處心積慮策劃150多天的殺人奪財計畫，心機處處，手段重重，法官以「可教化」讓她逃過死劫，十分諷刺。

謝依涵假裝失眠，到診所看診取得安眠藥，摻入咖啡，迷昏陳進福夫婦，將兩人分別扶往咖啡店130公尺外的淡水河畔的紅樹林，揮刀割斷兩人頸動脈，棄屍紅樹林。如此可教化嗎？

她還戴假髮、戴墨鏡、畫魚尾紋、扮老妝，穿上張翠萍常穿的條紋西裝外套，扮成張翠萍模樣，去銀行ATM盜領存款，輸入密碼數度失敗，竟大膽臨櫃提款，直到被行員識破才放棄。如此可教化嗎？

檢警勘驗屍體，她假意向未婚夫哭訴：「他們怎麼那麼狠心！」故意誣指咖啡店股東涉案，誤導方向。如此可教化嗎？

謝依涵故意和張翠萍到同一家瑜伽教室上課，並在張翠萍寄放珠寶的農會，租一個規格相同的保險箱，多次打探其保險箱鑰匙形狀。如此可教化嗎？

陳進福被她殺害，人都死了她還不放過，聲稱為結束畸戀才殺害陳進福，如此可教化嗎？

她落網前侃侃而談，毫不膽怯；檢警不寒而慄說：「心機太重啦！」

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  • 謝依涵化老妝、戴假髮到銀行前盜領的監視器畫面。（資料照）

    謝依涵化老妝、戴假髮到銀行前盜領的監視器畫面。（資料照）

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