狠殺夫婦後讀聖經 謝依涵免死定讞

2017-04-20

〔記者項程鎮、王定傳、錢利忠、王俊忠、王宣晴、曾健銘、林嘉東、黃捷／綜合報導〕犯下八里雙屍命案、歷審曾三度依強盜殺人罪判死的「蛇蠍女」謝依涵，最高法院昨審結，認同高等法院更二審「有教化可能」的見解，還以謝女在工作和求學期間循規蹈矩、為人無負評、羈押期間無違法亂紀、台大和警大鑑定認為再犯風險不高，判無期徒刑確定。

法官說謝依涵0負評

謝依涵在押期間，屢以「讀聖經、啜泣、道歉、參加監所比賽」等動作，而被認為有教化可能；法界認為，本案至更一審仍判死刑，更二審首度判生後，隨即由三審確定，可說罕見。

反對廢除死刑後援會全國總召集人陳正育批評，又是「可教化」！法官不斷用這種老戲碼規避判死，他認為「最需要教化的是法官」。

現年32歲的謝依涵原是新北市八里「媽媽嘴」咖啡店店長，2013年2月16日，下藥迷昏79歲常客陳進福與其57歲妻張翠萍，把兩人扶往淡水河畔紅樹林裡一一刺死，事後盜領陳進福35萬元存款，變裝盜領張翠萍存款並開啟北投農會保管箱，遭行員識破。

承審本案的刑六庭認為，謝依涵沒有犯罪前科，羈押期間表現很好，求學階段沒有偏激或異常，品行和操守良好，屬循規蹈矩之人，咖啡店同事和接受鑑定人訪談的人員，對謝女都無負評，也肯定其工作能力和表現。

刑六庭參考警大犯罪防治學系和台大心理系對謝女的「心理衡鑑實證調查」，認為「有再社會化之可能性」，再犯風險不高。

刑六庭認為，無期徒刑最少要執行25年，要有「悛悔實據」才能假釋出獄，判謝女無期徒刑就能達到社會防衛目的，沒判處極刑必要。

謝依涵已被押4年又43天，可抵刑期，申請假釋到核准要2年，估計謝女最快23年後可假釋，屆時是55歲婦人。

「媽媽嘴」咖啡店老闆呂炳宏昨受訪說：「不管判甚麼，都是她必須自己承受的，對我而言，真相才是我最想知道，我想要知道為什麼會發生這件事情。」

曾承辦謝女案的高院法官邱忠義昨表示，希望她記得當初高院給她的忠告：「不但要尊重生命，還要思考及計畫『用盡餘生』贖罪。」

謝依涵羈押在台北女子看守所，昨未聆判，所方未告知判決結果，但她有掌上型收音機；所方表示，謝女在所內無特殊狀況或情緒起伏。謝已是受刑人，可能移往桃園女子監獄服刑。

辯護律師鄭凱鴻表示，謝母昨得知女兒免死定讞，情緒並沒太大起伏，不受訪。