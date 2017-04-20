2017-04-20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有夠惡劣！屏東縣恆春鎮60歲陳姓男子，2年前涉及一起性侵案還在等待法院判決，日前竟又涉嫌毆打並性侵30多歲的精障女子阿茹（化名），引發居民群情激憤，檢方聲押獲准。

有妨害性自主前科的60歲陳嫌，日前曾見過被害人阿茹，早就覬覦阿茹姿色，15日早上與朋友在恆春某檳榔攤附近喝酒時，見阿茹走路經過，又起色心。

陳嫌趁著友人不注意，假借有人要買南瓜為由，將阿茹帶到後方空屋處，隨即伸出狼爪試圖性侵，由於阿茹奮力抵抗，遭陳嫌以木棍猛力毆打後腦及手臂，被拖到二樓性侵。

警方循線找到陳嫌，陳男辯稱雙方兩情相悅，卻無法解釋阿茹身上傷痕如何造成，警方調查發現陳男104年涉及的妨害性自主案件仍在法院審理，認為他有再犯之虞，檢方聲請羈押獲准。