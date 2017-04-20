2017-04-20

〔記者余瑞仁／桃園報導〕某國中已婚張姓田徑教練，涉嫌對14歲的田徑隊女學生小麗（化名）按摩大腿時、動手猥褻，甚至在訓練室及訓導處儲藏室性侵小麗，還購買避孕藥逼小麗吞服，昨天被桃園地檢署依強制性交等罪起訴。

檢方調查，張男於某國中擔任體育教練，涉嫌於2015年12月間在學校體能訓練室為14歲女學生小麗按摩大腿時趁機猥褻，且不顧小麗搖頭、出手抗拒，強壓親吻臉頰，突兀的舉動讓小麗一度驚呆。

去年1月15日，張男變本加厲，在同地點突然從後方熊抱小麗，接續對小麗性侵。同年4月1日上午，張男在學校訓導處將小麗推入儲藏室猥褻，同日傍晚，又將小麗推入儲藏室性侵，事後還購買避孕藥要小麗服用。

受害女學生因愛好運動，擔心醜事曝光無法再參加田徑隊、不敢告知家人，後來仍因情緒低落而向學姊訴苦。校方獲悉後通報教育局報警處理，並輔導女學生，發現她出現情緒不穩、恐懼及焦慮情形。

檢方調查時，張姓教練坦承與女學生發生性關係，檢方另掌握張男事後聯繫要求受害女學生「不要聲張」的錄音檔，認定張男涉嫌性侵及強制猥褻，昨偵結將他起訴。