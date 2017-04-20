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大福彩》頭獎連64摃

2017-04-20

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000031期大福彩，頭獎連64摃，累積至下期頭獎2.9億元。昨晚開獎的第106000093期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落北市中山區興安街49-1號「盈中獎券行」。

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