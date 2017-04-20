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車撞護欄墜溪 水淹半個車身

2017-04-20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉台14線柑林村路段，昨天上午發生驚險車禍事故，一輛休旅車由國姓往埔里方向行駛，失控撞破外側水泥護欄，墜落南港溪河床，休旅車墜溪後幸未翻覆，但溪水淹過半個車身，警消獲報緊急將受困的58歲梁姓駕駛救出送醫，駕駛酒測值為零，肇事原因由警方調查中。

警方表示，昨上午10時40分，梁男駕駛休旅車行經台14線中潭公路指標40.4K國姓往埔里方向，疑似身體不適、精神不濟，車輛先失控擦撞內側中央分隔島，再偏向外側，將水泥護欄撞破一個大洞，整輛車直接墜落深約10公尺的南港溪，民眾發現趕緊報警。

駕駛骨折獲救 酒測零

國姓、埔里消防分隊獲報前往救援，墜溪的休旅車嚴重受損，車頂被掀起一大半，車頭稀爛，因日前降雨，溪水水勢不小，已淹過逾半個車身，趕緊將受困車內的梁男救出，放上長背板以吊車救起送醫，梁男左手臂開放性骨折及頭部、左小腿撕裂傷，須住院治療。

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  • 南投縣中潭公路昨發生休旅車墜落深約10公尺的南港溪。 （民眾提供）

    南投縣中潭公路昨發生休旅車墜落深約10公尺的南港溪。 （民眾提供）

  • 警消緊急吊掛救起駕駛，送醫救治。 （民眾提供）

    警消緊急吊掛救起駕駛，送醫救治。 （民眾提供）

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