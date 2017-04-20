韓系美男賣色 釣中南部少女賣淫
2017-04-20
〔記者劉慶侯／台北報導〕22歲的天道盟太陽會份子簡雨新，為打入台北市中山區酒店傳播經紀市場，居然大打「美男色誘計」，涉嫌派出旗下走韓系風的「花美男」，利用網路交友平台搭訕，專攻中南部心懷男友夢的妙齡少女，待誘出後，再以豪車、美食打動對方；一旦被害人陷入情網，便要求對方身為女友應為兩人美好的未來下海陪酒、賣淫。
扮男友攻陷情網 要女方下海
台北市警中山分局將簡男等10人依治平專案檢肅到案；初步查出一年來有9名女子受害，警方將全案依違反組織犯罪、妨害性自主、人口販運、兒童及少年性剝削、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方表示，簡嫌是天道盟太陽會外圍份子，將9名手下分為「工地圍事組」和「經紀幹部組」；「工地圍事組」是以暴力為主，「經紀幹部組」則由簡嫌親自操刀，他在臉書上自稱是「辜敏戰」，曬出修過圖的「美男照」，與相貌俊秀或瘦高成員一同在街頭、網路社群釣人，以關心、獻殷勤等方式讓少女墜入情網。
一旦被害人到台北市見面，簡嫌等人便帶去唱 KTV，喝酒吃美食，出入以賓士轎車接送，伺機發生性關係，接著便以「是我女朋友」等藉口，誘拐對方蹺家，住進簡嫌及幫派成員租賃處所。
隨後，簡嫌等人再以「生活需要用錢」等理由，誘騙對方陪酒或賣淫賺取生活費；有少女賣淫前，幹部會以指導「工作技巧」為由，先行「試車」，並以各種理由剋扣少女工作所得。
賣淫前先試車 疑設有囚禁室
警方拘提簡嫌及9名幫眾，起獲鋁棒、安非他命小惡魔咖啡包73包、K他命、現金本票等贓證物，警方曾在其中一處地點發現儲藏室外貼有「少觀所（意指少年觀護所）」的字條，懷疑是簡嫌囚禁不聽話的少女處所。
警方意外發現，簡嫌等人日前才去中和烘爐地福德宮財神殿求籤，結果求中一支下中籤。
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